Catania, gara da 12,7 milioni per 64 alloggi al Librino finanziati con il Pinqua di Alessandro Lerbini

Il Comune di Catania manda in gara opere di edilizia residenziale attraverso il Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Il bando, dal valore di 12.744.155 euro, riguarda la costruzione di 64 nuovi alloggi in viale Moncada 17, nel quartiere di Librino.

Il cantiere avrà una durata di 720 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 ottobre.