Cdp, ampliata la platea degli enti che possono accedere alle anticipazioni di tesoreria di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Ammessi i Comuni fino a 100mila abitanti, le Province e le Città Metropolitane fino a 1 milione di residenti

Cassa Depositi e prestiti ha reso noto, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, che anche i Comuni fino a 100mila abitanti, le Province e le Città Metropolitane fino a 1 milione di residenti potranno ottenere anticipazioni di tesoreria da parte dei Cassa Depositi e prestiti (fino a oggi rientravano unicamente i Comuni fino a 15.000 abitanti).

La modifica si inserisce nel contesto dei servizi di Tesoreria Comunale svolti da Poste Italiane, come disciplinati dall’articolo 40, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, che le autorizza «all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione».

Con riferimento ai Comuni di minore dimensione, la disciplina generale è stata, poi, integrata dall’articolo 9, comma 3, lettera b), della legge 158/2017, che prevede, per i municipi di popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché per quelli istituiti a seguito di fusione tra enti aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, la possibilità di «affidare, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.». L’articolo 1, comma 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, modificando l’articolo 40 della legge 448/1998, ha stabilito che, «sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione».

Cdp e Poste hanno, quindi, sottoscritto, il 31 maggio 2018, una convenzione per la disciplina dei termini, delle condizioni e delle procedure sulla base dei quali CdP concede le anticipazioni di tesoreria. Con successiva integrazione, l’ultima in data 17 dicembre 2021, è stato esteso il perimetro dei soggetti abilitati ad accedere al servizio di tesoreria di Poste e alle anticipazioni di tesoreria di CdP, dai soli Piccoli Comuni ai comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Ora Cassa Depositi e Prestiti estende ulteriormente il perimetro di potenziale affidamento del servizio anche agli enti di maggiori dimensioni, fino a 100.000 abitanti per i Comuni e fino a 1 milione di abitanti per le Province e Città Metropolitane, i quali potranno procedere, nell’ambito delle ordinarie procedure di evidenza pubblica previste dal vigente Codice dei contratti.

Come si legge nel comunicato, i soggetti saranno oltre 7.900, pari alla quasi totalità degli enti locali, che potranno accedere al servizio sinora riservato solo ai Comuni di piccole dimensioni.

Si ricorda, infine, che le Anticipazioni di Tesoreria fornite da CdP sono regolate ad un tasso di interesse pari all’Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine quotato mensilmente. Tasso che potrà, quindi, essere utilizzato come base di riferimento per le procedure di gara.