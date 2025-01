Compensazione prezzi, illegittima la liquidazione senza adeguata motivazione

Un’impresa che aveva eseguito un appalto bandito da Autostrade per l’Italia aveva inviato nel maggio 2022 un’istanza di compensazione prezzi relativamente al secondo semestre 2021. In una prima valutazione - informale e preliminare a cura del Rup - era indicata la somma di 37mila euro circa. In un secondo tempo Aspi aveva comunicato - a titolo interlocutorio e, ancora una volta, non definitivo - un importo di 27.600 euro circa. Quando finalmente la stazione appaltante ha effettuato i calcoli definitivi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi