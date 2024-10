Concessioni temporanee di aree pubbliche, «no» se non si dichiara il ripudio del fascismo

È legittima la delibera comunale di indirizzo per il rilascio di concessioni temporanee per occupazioni di aree pubbliche con cui si preveda l’obbligo per il richiedente di dichiarare l’impegno a riconoscersi nei principi della Costituzione italiana e ripudiare il fascismo e il nazismo. Lo afferma la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7687/2024.

Il caso

Una associazione ha impugnato la delibera con cui la giunta comunale ha stabilito indirizzi per il rilascio di concessioni...