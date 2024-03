Concorsi, la prova pratica deve valutare l’idoneità del lavoratore

La prova pratica di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto. Deve quindi accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Lo afferna la sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 5653/2024.

La questione...