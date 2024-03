Concorsi, le risposte ai test situazionali sulle «soft skills» non sono contestabili

I test situazionali sono quesiti concorsuali il cui scopo è valutare le abilità e competenze trasversali, le «soft skills», richieste per coprire una determinata posizione lavorativa, indagando se un candidato è in grado di intraprendere le azioni più appropriate in un determinato scenario umano e professionale ipotizzabile in una specifica situazione lavorativa. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 3442/2024), nessuno può mettere in discussione le risposte ritenute corrette dalla Pa a questi particolari...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi