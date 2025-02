Condono, Comuni vincolati a decidere in tempi ragionevoli

In caso di richiesta di condono è dovere dell’amministrazione concludere il provvedimento in tempi ragionevoli per non lasciare gli interessati in una perdurante incertezza sull’esito del procedimento. È uno dei motivi per i quali il Tar del Lazio, con la sentenza n. 3373/2025 ha accolto il ricorso di una persona contro l’amministrazione di Roma Capitale e della Soprintendenza.

La vicenda...