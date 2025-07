Condono, nessuna istruttoria del Comune dopo il no della Sovrintendenza

In caso di istanza di condono la valutazione della Soprintendenza assume valenza co-decisoria e di fronte del diniego della Soprintendenza non è, quindi, contemplata alcuna istruttoria autonoma da parte del Comune. È quanto emerge da unasentenza del Tar di Catania, 2067/2025 pronunciata in merito al ricorso di una persona contro il Comune di Lipari.

La vicenda nasce nel 2023, quando il Comune di Lipari respinge la domanda di condono presentata nel 2004 relativa a un edificio per civile abitazione ...