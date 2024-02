Condono, silenzio-assenso a 24 mesi dalla presentazione (se la domanda è completa)

Perché possa formarsi il silenzio-assenso su un’istanza di condono edilizio, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa risulti completa in ogni sua parte. Inoltre, il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio-assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta. Con queste motivazioni il Tar del Lazio, con la sentenza n. 1991/2024 ha respinto, ...

