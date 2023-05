La Consulta salva la legge pugliese per le varianti Suap di Pippo Sciscioli

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sugli ampliamenti di insediamenti produttivi presentati in variante allo strumento urbanistico comunale









É inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo contro la legge n. 3/2022, articolo 10 della Regione Puglia sugli ampliamenti di insediamenti produttivi presentati in variante allo strumento urbanistico comunale in base all'articolo 8 del Dpr 160/10. Ne deriva che l'ampliamento dell'opificio può essere approvato dal Comune in consiglio seguendo la procedura derogatoria di competenza del Suap in base all'articolo 8 del Dpr 160/2010 e alla deliberazione di giunta regionale...