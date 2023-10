Contabilità Accrual, la formazione inizia dalla partita doppia di Corrado Mancini

Tramite il Portale della Formazione, gli operatori contabili registrati potranno fruire del primo corso formativo multimediale riferito al “Quadro Concettuale”

La riforma 1.15 del Pnrr, che punta a dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale a base Accrual, procede secondo il programma delineato ed è passata alla fase operativa con l’apertura, nei primi giorni di settembre, del portale della Ragioneria dello Stato sulla formazione online. Tramite il Portale della Formazione, gli operatori contabili registrati, ed eventualmente anche gli altri utenti, potranno fruire del primo corso formativo multimediale riferito al “Quadro Concettuale”.

Dopo aver completato il corso “Quadro Concettuale” si potrà accedere alla sezione contenente i corsi formativi multimediali sugli ITAS approvati e le relative linee guida generali, dove l’accesso sarà inizialmente limitato agli operatori contabili appartenenti alle amministrazioni ammesse alla sperimentazione prevista con il progetto pilota 2024.

Nell’ambito, però, di una completa ed efficace formazione è necessario tenere in considerazione come le rilevazioni contabili, riferite al sistema economico-patrimoniale, si svolgono tipicamente secondo il metodo di registrazione della “partita doppia”. Tale metodo si contrappone a quello tipico della contabilità finanziaria che funzione a “partita semplice”. Nell’ambito della Pubblica amministrazione italiana predomina il sistema di contabilità finanziario che si regge appunto su rilevazioni contabili in “partita semplice”.

La contabilità finanziaria, tramite la partita semplice, rileva i valori finanziari espressi dalle entrate e dalle uscite. La partita semplice può funzionare o per cassa (entrate e uscite di cassa) o per competenza finanziaria, cioè a accertamenti o impegni. La “partita doppia”, invece, è un metodo di tenuta delle scritture contabili, si chiama così perché prevede che ogni operazione venga registrata due volte, che consiste nella registrazione delle operazioni contabili simultaneamente su due serie di conti; si basa, infatti, sul principio della duplice rilevazione simultanea. Lo scopo di questo procedimento è di determinare il risultato economico di un periodo amministrativo specifico e di controllare quindi i movimenti monetari-finanziari relativi alla gestione.

I fatti amministrativi vengono osservati sotto due aspetti:

• l’aspetto monetario-finanziario, detto anche numerario, che ha per oggetto denaro (denaro contante, assegni, conti correnti bancari e postali), crediti e debiti; le variazioni sono dette “originarie” in quanto le operazioni di gestione sono rilevate nel momento in cui si manifesta la variazione finanziaria;

• l’aspetto economico, che ha per oggetto costi, ricavi e patrimonio netto; le variazioni economiche sono dette “derivate” in quanto derivano dalle variazioni finanziarie e ne indicano la causa.

La prestazione di un servizio, ad esempio, comporta per il contemporaneo sorgere di un credito o di un incasso (aspetto numerario) e di un ricavo (aspetto economico) e pertanto la scrittura contabile, eseguita con il metodo della partita doppia, deve registrare entrambi gli aspetti. Questa duplicità garantisce innanzitutto coerenza a ogni registrazione contabile e inoltre favorisce la rappresentazione degli eventi nella loro duplice dimensione: finanziaria/patrimoniale ed economica.

In questo senso, purtroppo, gli operatori contabili della Pubblica amministrazione hanno poca dimestichezza con il sistema di registrazione delle operazioni contabili in “partita doppia”. Per alcuni si tratta di rinfrescare le conoscenze tecniche acquisite durante gli studi o in altre esperienze lavorative, mentre, per molti altri vi è la necessità di apprendere fin dai primi rudimenti questa diversa tecnica di rilevazione contabile.