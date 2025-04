Conto annuale del personale, entro il 30 maggio invio della relazione 2024

Entro il prossimo 30 maggio le amministrazioni pubbliche devono inviare alla Ragioneria generale dello Stato la relazione al conto annuale 2024. Per i ministeri, le agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri i termini entro cui effettuare l’invio saranno fissati in modo differenziato, alla luce della complessità dell’operazione. Inoltre un campione di 603 Comuni, Province, Città metropolitane, enti del servizio sanitario nazionale e enti pubblici non economici e di ricerca con più...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi