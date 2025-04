Contratti continuativi di cooperazione, il Consiglio di Stato spiega la differenza rispetto ai subappalti

I contratti continuativi di cooperazione, di servizio o fornitura (art. 119, co. 3, lett. d) del Dlgs 36/2023) rispetto al subappalto, hanno ad oggetto prestazioni secondarie o accessorie dirette agli affidatari, perciò l’attività dev’essere resa a favore dell’appaltatore e non direttamente della stazione appaltante. L’iscrizione alla white list della prefettura, pertanto, non ricadendo nelle attività principali dell’appalto, non può essere richiesta all’operatore economico aggiudicatario essendo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi