Contratti a termine validi fino a 36 mesi senza causale per la Pa di Enzo De Fusco

La deroga del Dl 48/2023 valida anche per gli atenei privati e gli enti di ricerca









Nella pubblica amministrazione, nelle università private e negli enti di ricerca si profila una deroga ampia per i contratti a termine, che possono raggiungere fino a 36 mesi senza causale.

La norma, introdotta dal Decreto lavoro (Dl 48/2023), ha aggiunto il comma 5-bis nell’articolo 19 del Dlgs 81/2015, secondo cui le regole generali in vigore dal 5 maggio scorso sul contratto a termine non trovano applicazione in presenza di particolari condizioni. Questa disposizione va in continuità con quanto...