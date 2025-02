Contributi Anpr, nessuna deroga al tetto 2016 in mancanza di una specifica norma di legge

Le somme ricevute dai Comuni quale contributo per le attività di adesione e di implementazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) non sono destinate espressamente da alcuna norma all’incentivazione del personale. Per questa ragione, se ne ricava, ove un ente decida di attingere a quelle somme per destinarle al trattamento accessorio dei dipendenti non può presumersi alcuna deroga al limite 2016 al trattamento accessorio.

Queste le conclusioni cui giunge la Corte dei conti, ...