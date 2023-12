Corte conti contro Ragioneria: nel calcolo del tetto al salario accessorio entrano anche i dirigenti a termine

L’adeguamento del limite al trattamento accessorio, previsto dall’articolo 33 del Dl 34/2019 in caso di incremento del personale in servizio, ricomprende i dirigenti assunti a tempo determinato in base all’articolo 110 del Tuel. Questa la posizione espressa, in funzione nomofilattica, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2023.

