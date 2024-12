Corte dei conti, il Ddl Foti slitta ancora: voti a gennaio

La riforma della Corte dei conti si prende altro tempo, e dà appuntamento in commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera a gennaio. L’accelerazione tentata nelle ultime settimane è stata fermata da un doppio ordine di ostacoli: l’assenza di un’intesa politica piena sulle modalità di intervento e il dominio invernale della legge di bilancio, che anche in caso di esame in commissione avrebbe di fatto impedito l’approdo in Aula prima di Natale.

L’esigenza di far muovere qualche passo al...