Corte conti, imputazione dei contributi solo all'esercizio di rendicontazione di Corrado Mancini

Possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio









La contabilizzazione dei contributi a rendicontazione deve essere effettuata dall'ente beneficiario mediate imputazione dei trasferimenti in entrata solo all'esercizio in cui prevede di effettuare la rendicontazione. Questa, per la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, è la corretta applicazione del punto 3.6 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, deliberazione n. 85/2023/PRSE.

Infatti, il punto 3.6 del principio contabile 4/2 citato, prevede che in caso di trasferimenti...