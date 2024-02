Costo della manodopera in edilizia, irregolari 20.750 cantieri

Una quota variabile tra il 6% e il 17% di tutti i cantieri pubblici e privati che si sono conclusi nel 2023 non sono risultati congrui sotto il profilo del costo della manodopera utilizzata. In valori assoluti i cantieri risultati irregolari sono stati quasi 21mila, pari cioè all’11% dei 207.497 cantieri che si sono conclusi quest’anno, tra pubblici e privati. Il dato si legge nel Rapporto realizzato dalla Cnce, la Commissione nazionale delle Casse edili, sulla base dei dati raccolti in modo capillare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi