Costruzioni, scendono i listini di bitume e tondino di ferro ma i costi dell’energia si impennano Nota congiunturale Ance: a gennaio -9,6% per il bitume e -10,1% per il tondino. Confermata la stima di -7% per la produzione nel 2025. Bene la spesa in conto capitale dei comuni: +1,7% a gennaio-febbraio