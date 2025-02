Covivio, in Italia pronti a investire: più spazio a hotel e meno agli uffici

Diminuire l’impegno sugli uffici per crescere negli hotel, con «l’intenzione di ribilanciare il portafoglio immobiliare, da qui al 2030, e di arrivare a una esposizione equilibrata di un terzo, un terzo, un terzo tra residenziale, direzionale e alberghi». Così ha spiegato la strategia, in Italia, Alexei Dal Pastro, amministratore delegato del Gruppo che in Italia ha un portafoglio di poco meno di tre miliardi di euro - su un complessivo di 23 miliardi - concentrati, per il 97%, su Milano. «Siamo ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi