Credito sismabonus cedibile ai familiari

La domanda del lettore: A settembre 2024, acquisterò un appartamento e un garage, nuovi, direttamente dall’impresa costruttrice, fruendo del credito sismabonus (81.600 euro in cinque annualità). La concessione edilizia è stata rilasciata il 10 dicembre 2021 e il rogito è previsto alla fine di settembre 2024. Come acquirente, posso cedere questo credito? In caso di risposta positiva, posso cederlo, frazionandolo, a due familiari?

La risposta dell’esperto: La risposta a entrambi i quesiti è affermativa...