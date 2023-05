D'Agostino in pole position nell'appalto Anas da 82 milioni per il collegamento tra l'A12 e il porto di La Spezia di Mauro Salerno

L'impresa campana prima su sei concorrenti con un ribasso del 5% e un totale di 81,208 punti









C'è l'impresa D'Agostino D'Angelo Antonio costruzioni generali in pole position per l'appalto da 82,2 milioni relativo al progetto di rafforzamento della viabilità di accesso al porto di La Spezia. Il piano prevede l'nterconnessione tra i caselli della A12 e l'hub portuale. Con un tracciato lungo circa 4 km, il progetto consentirà di ultimare la tratta in variante all'abitato di La Spezia e i suoi collegamenti con il tessuto urbano e con la zona portuale.

Il lotto complessivo è diviso in tre parti...