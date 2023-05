Da Ferrovienord accordo quadro da 110 milioni per potenziare il nodo di Milano Bovisa di M.Fr.

Appalto integrato unico in tre «applicativi» per l'intervento infrastrutturale, l'ampliamento del fabbricato viaggiatori e un impianto fotovoltaico. Offerte entro il 15 giugno









Ferrovienord manda in gara - con procedura aperta - l'accordo quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ammodernamento e potenziamento del Nodo di Bovisa, a Milano. Il valore complessivo stimato supera i 110 milioni di euro (esattamente 110.589.607,19 euro), di cui circa 108,5 milioni di lavori, 1,23 milioni di oneri per la sicurezza e poco più di 900mila euro di progettazione. L'accordo quadro ha una durata di quattro anni. L'appalto include tre distinti interventi, ...