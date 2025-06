Da magazzino ad abitazione: sì ai benefici se il cambio d’uso è già nella Cila

La domanda del lettore: Sono proprietario di un immobile accatastato come magazzino (categoria catastale C/2) e sto effettuando un intervento di manutenzione straordinaria, per il quale ho presentato la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata). L’intervento è finalizzato al cambio di destinazione d’uso in abitazione, con conseguente variazione catastale, che sarà effettuata nel corso dei lavori. Preciso che, nella Cila, non è indicato esplicitamente il mutamento della destinazione d’uso in abitazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi