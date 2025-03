Da Olla Home Solution a Morbio Costruzioni: l’edilizia italiana ad alta crescita nella Top 1000 del Financial Times

Il Financial Times per il nono anno ha pubblicato la «FT 1000», la classifica delle mille società europee (in ogni ramo di attività) che hanno maggiormente incrementato il fatturato nel quadriennio 2020-2023. Come nell’edizione precedente è l’Italia il Paese più rappresentato con ben 338 aziende (erano 309 nella classifica pubblicata nel 2024) e con un ampio margine sugli inseguitori: la Germania appare con solo 158 società, la Francia con 146, il Regno Unito con 132, …

A fare la parte del leone nella...