Decreto Pa, nasce Acque del Sud per rilanciare il sistema idrico nel Mezzogiorno di Stefano Pozzoli

Link utili Il decreto Pa con gli emendamenti approvati

La società è destinata a prendere il testimone dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia









Nasce, nel corso della conversione del Dl 44/2023 (articolo 23), la società Acque del Sud Spa, con una capitale di 5 milioni di euro. La società è destinata a prendere il testimone da parte dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (Eipli), che è stato soppresso e posto in liquidazione da tempo, con il Dl 201/2011.

Eipli è però ancora attivo, e continua a svolgere la gestione, l'esercizio e la manutenzione della rete di adduzione che ha ...