Dl Salva Casa, così i limiti alla fruizione fissati dalla Regione Sardegna

La domanda del lettore: la legge “Salva casa” è immediatamente applicabile anche in Sardegna, senza che occorra il recepimento da parte della Regione. Tenendo conto di questa normativa, una veranda/portico (due lati verticali contigui, più copertura), autorizzata con permesso di costruire nel 2014 e successivamente chiusa con vetrate sui due lati che rimanevano aperti, e in cui è stata realizzata una cucina in muratura, è sanabile? In altre parole, sono sanabili la chiusura e il cambio di destinazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi