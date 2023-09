Ecobonus, la comunicazione all'Enea inviata in ritardo non fa decadere il beneficio di Giorgio Gavelli

L'invio della comunicazione Enea oltre i 90 giorni dal termine dei lavori non è causa della perdita del diritto all'Ecobonus 50-65%, all'epoca disciplinata dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 296/2006 (e attualmente dall'articolo 14 del Dl 63/2013), in quanto tale conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia. Così ha stabilito la Cgt Firenze (presidente Carlizzi, relatore Rambaldi) con la sentenza n.141/03/2023. Il principio è condiviso da altre sentenze...