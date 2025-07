Ecogest sbarca negli Usa e punta a 30 milioni di dollari di contratti entro il 2028

Prosegue l’espansione internazionale di Ecogest, che consolida la propria presenza in Nord America con la nascita di Ecogest USA, nuova controllata con sede operativa negli Stati Uniti. Dopo l’ingresso in Canada nel 2022 e l’acquisizione di Greenbrier Landscaping Inc. (portafoglio pluriennale da 9,1 mln USD), il gruppo italiano – leader nella manutenzione green di infrastrutture stradali – punta a raggiungere 30 milioni di dollari di contratti pluriennali negli USA entro il 2028.

L’obiettivo strategico...