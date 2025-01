Edilizia sanitaria, a Bologna e Lecce servizi di ingegneria per 14 milioni

L’edilizia sanitaria manda in gara servizi di ingegneria a Bologna e Lecce per 14 milioni. La Regione Emilia Romagna assegna con due lotti, dal valore di 5,52 milioni ciascuno, l’esecuzione di servizi di ingegneria e architettura per aziende ed enti del Ssn. Il lotto 1 riguarda l’Ausl di Bologna e l’Ausl di Imola, il lotto 2 il Policlinico di Sant’Orsola e gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. L’avviso scade il 10 marzo.





Nell’ambito della realizzazione del nuovo ospedale Sud Salento, ...