Esternalizzazioni, la compensazione per il pubblico servizio non è aiuto di Stato di Corrado Mancini

Tuttavia la normativa europea impone alcune restrizioni all'utilizzo di queste risorse per garantire la concorrenza sul mercato interno









La Pubblica amministrazione in sede di costituzione societaria ovvero di acquisizione di partecipazioni in società già costituita deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato riferita alla compensazione per pubblico servizio. La compensazione per il pubblico servizio è un meccanismo che consente alle autorità pubbliche di finanziare i costi di un servizio che svolgono...