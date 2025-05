Estinzione prestiti, accantonamenti e gestione economale: le massime della Corte dei conti

Estinzione anticipata prestiti

I proventi derivanti dall’alienazione della licenza della farmacia comunale possono essere destinati dagli enti locali all’estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, essendo la licenza bene facente parte del patrimonio indisponibile (ai sensi dell’articolo 826, comma 3, del codice civile), non trovando applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall’articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012 e dall’articolo 56 bis, comma 11, del Dl n. 69/2013 (relativi alla quota del 10%). Il servizio farmaceutico è riconducibile alla nozione di servizio di interesse economico generale di livello locale o di rilevanza economica, in quanto reso dall’ente locale all’utenza dietro corrispettivo economico su un mercato contingentato e regolamentato. A parere della sezione, tali beni, in quanto di titolarità dell’ente locale e volti all’erogazione di un pubblico servizio, sono destinati a ricadere nell’ambito del patrimonio indisponibile del Comune secondo le disposizioni del codice civile (la norma, prevede, infatti, che fanno parte del patrimonio indisponibile dei Comuni, oltre agli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, “e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”).

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 110/2025

Fondi e accantonamenti

Nell’ordinamento contabile armonizzato, al fine di assicurare l’equilibrio duraturo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti locali e territoriali è stato costruito un sistema contabile che, mutuando istituti propri della contabilità economico patrimoniale, prevede la necessaria imputazione e valorizzazione, secondo regole predeterminate, di “accantonamenti” e di “fondi”. Di conseguenza, gli accantonamenti nel bilancio di previsione e le quote accantonate nel risultato d’amministrazione (in maniera similare a quanto accade nella contabilità civilistica, con gli accantonamenti in conto economico ed i fondi nel passivo dello stato patrimoniale) contribuiscono a mantenere, nel tempo, un simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. I fondi e gli accantonamenti costituiscono, infatti, uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, atte a bilanciare eventuali future sopravvenienze passive. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato, al fine di garantire un’adeguata copertura del rischio sottostante; dall’altro, per evitare che lo stanziamento accantonato non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario, irrigidendola impropriamente.

Sezione regionale di controllo della Sardegna - Deliberazione n. 87/2025

Gestione economale e caratteristiche

Il fondo economale è caratterizzato per essere una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l’atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all’economo e alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre. Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l’esistenza della gestione di spese cosiddette “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa. Rientrano, dunque, nel novero delle spese economali esclusivamente quelle caratterizzate dall’indefettibile non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità.

Sezione giurisdizionale regionale della Campania - Sentenza n. 168/2025