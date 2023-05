Fitto: «Sul Pnrr trattiamo con la Ue per usare tutti i fondi» di Manuela Perrone

Oggi il via libera al Senato della riforma della governance Per il ministro le parole d’ordine saranno «serietà e responsabilità»









All’assemblea del Senato, dove oggi sarà votato in prima lettura il decreto legge Pnrr-3, Raffaele Fitto ha auspicato che le parole d’ordine sul Piano nazionale di ripresa e resilienza siano «serietà e responsabilità». Una mossa che prova a raffreddare in anticipo un dibattito che a breve rischia di arroventarsi. Perché in Parlamento è atteso a stretto giro per l’informativa promessa, perché alle Camere dovrà essere trasmessa la relazione semestrale sul Pnrr e perché, infine, entro giugno al massimo...