Fondo povertà, scadenza 6 giugno per la rilevazione dei dati al 30 aprile

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. n. 5720 del 2 maggio, rende noto che dal 12 maggio e fino al 6 giugno sarà attiva sulla Piattaforma Multifondo la rilevazione dei dati economico-finanziari al 30 aprile 2025 relativi alle quote del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per le annualità dal 2018 al 2022.

Il Fondo

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è stato istituito dalla legge di stabilità 2016 ...