Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ripartita l’anticipazione di liquidità dei piccoli Comuni

Ripartita l’anticipazione di liquidità destinata ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Lo fa sapere il Viminale annunciando la pubblicazione sul sito istituzionale deldecreto del Direttore Centrale per la Finanza locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno 14 maggio 2025, con in allegato l’elenco degli enti ai quali è concessa un’anticipazione ai sensi...

