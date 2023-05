Fondo tematico Pui, domande a partire dal 14 aprile 2023 di Roberto Lenzi









Oltre 250 milioni dal Pnrr per prestiti, equity o quasi equity per investimenti nelle città metropolitane. Sono queste le risorse messe a disposizione con il fondo tematico Pui, creato per rafforzare i piani urbani integrati delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Messina e Palermo.

A promuovere la misura è il Dipartimento per gli affari interni e territoriali: dal 14 aprile, i potenziali beneficiari potranno fare...