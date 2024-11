Forlì, bando da 52,5 milioni per il rifacimento delle reti gas

Con un bando da 52,5 milioni vanno in gara i lavori necessari per la realizzazione a misura del rifacimento delle reti gas in materiali non conformi (essenzialmente fibrocemento e PVC) nel comune di Forlì. A promuovere la gara è Inrete distribuzione energia.



Il valore globale dell’appalto è così stimato: importo a base di gara (compresi costi sicurezza) 21 milioni, opzione di rinnovo 14 milioni, opzione incrementale computata sulla base di gara 10,5 milioni, ppzione incrementale computata sull’importo...

