Fotovoltaico con rimozione amianto, ok premialità sul fabbricato indipendente di un compendio immobiliare di Massimo Frontera

Link utili Tar Lazio, Roma, Sezione 3 ter, sentenza del 22 maggio 2023, n. 8721 Lazio

L'edificio distinto e separato, come risultante dalla planimetria catastale, configura il requisito di «porzione omogenea» indicato dalla legge, afferma il Tar Lazio









Il Tar Lazio ha dato ragione al promotore di un intervento di installazione di un impianto fotovoltaico con contestuale rimozione della copertura in amianto che si era vista negare - a seguito di una verifica documentale - da parte del Gse la premialità aggiuntiva legata alla rimozione della preesistente copertura in eternit. Si tratta, più esattamente, della premialità riconosciuta dall'articolo 14 comma 1 lettera c) del Dm Sviluppo Economico-Ambiente del 5 maggio 2011.



Il Gse ha contestato al ...