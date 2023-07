Fusioni di Comuni: cause, errori e valutazioni da evitare di Ettore Jorio









Oggi succede di volere mettere insieme i Comuni supponendo, con questo, di realizzare un grande guadagno per le collettività amministrate in termini di assicurare loro un futuro florido. La fusione non è affatto né un rimedio per risanare i conti, tutt'altro, né tampoco una scelta da fare senza avere fatto studiare la cosa, più che a giuristi, a sociologhi, urbanisti, economisti e, perché no, a psicologi e filosofi. Del resto, per essere certi del percorso corretto da fare in un passaggio cosi ampiamente...