Gare delegate, il monitoraggio sui tempi di affidamento tocca alla centrale qualificata

Il recente intervento espresso dal Mit (con il parere n. 3564/2025) è, probabilmente, uno dei primi riscontri in tema di monitoraggio sui tempi degli affidamenti introdotto, con il decreto legislativo 209/2024 (con l’articolo 88), nell’articolo 11 dell’allegato II.4 al comma 4-bis e seguenti. Il parere si sofferma sulla competenza nel caso in cui gli appalti vengano delegati da una stazione appaltante non qualificata ad una stazione debitamente qualificata.

Il monitoraggioNel dettaglio, il comma 4...