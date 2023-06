Gare, no all'appalto offerto come transazione per chiudere il contenzioso con l'impresa di Mauro Salerno

Il caso trattato dall'Anac in un parere richiesto da un comune marchigiano









Una stazione appaltante non può concludere un accordo transattivo con un'azienda offrendole in cambio gli stessi lavori revocati per grave inadempimento. Un operatore economico, peraltro, su cui è stata disposta l'annotazione nel casellario informatico delle imprese. È quanto ha precisato Anac, rispondendo ad una richiesta di parere (n. 23 del 17 maggio 2023) da parte di un Comune marchigiano, della provincia di Ascoli Piceno. I lavori riguardano la messa in sicurezza e ripristino della viabilità...