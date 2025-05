Partità di genere, va esclusa l’impresa che «dimentica» di presentare il piano

Due recenti e quasi contestuali sentenze del Tar Puglia affrontano il tema dei limiti e delle condizioni di utilizzo del soccorso istruttorio in relazione a due specifici aspetti. Con la prima pronuncia viene sancita l’illegittimità del ricorso al soccorso istruttorio ai fini di sanare la tardiva consegna da parte del concorrente del progetto volto a illustrare le modalità per garantire la percentuale minima del 10% delle assunzioni a favore dell’occupazione giovanile e di genere, nel caso in cui...

