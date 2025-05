Gare, il Tar stringe le maglie sul rispetto delle quote di giovani e donne

L’impegno del concorrente secondo cui in caso di aggiudicazione lo stesso provvederà ad assicurare che una determinata quota percentuale delle assunzioni sia riservata alle donne e ai giovani non può risolversi in una mera dichiarazione formale rilasciata in sede di gara. È infatti necessario che tale dichiarazione trovi adeguata corrispondenza nel contenuto dell’offerta, dove devono essere indicate le modalità con cui il concorrente si obbliga concretamente a dare attuazione a tale impegno.

