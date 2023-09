Grandi progetti a Mantova, il nuovo parco Te modello per la città del futuro di Sara Deganello

L’area è cerniera tra le tante anime del centro abitato e può essere fruita da molti cittadini









Un’area monumentale che introduce Palazzo Te, una cerniera tra parti diverse della città, una zona verde dove i cittadini possono correre, lavorare, giocare, andare in bici, seguire concerti: tutto questo è il Parco Te a Mantova, inaugurato alla fine di agosto. Oggi chi lo frequenta dice che è già diventato un punto di ritrovo, con raduni dei più svariati: è stato avvistato un gruppo proveniente da Verona giocare a quidditch sul grande prato a raso che ne rappresenta il cuore. Costi per 5,5 milioni di euro, di cui 5,2 di finanziamenti del ministero della Cultura, ha portato nuova vita allo spazio dove sorgevano le scuderie dei Gonzaga, per anni solo una fila di campi da calcio e un parcheggio alle soglie del centro, 80mila metri quadrati stretti tra la villa cinquecentesca disegnata da Giulio Romano e lo stadio Danilo Martelli.

«Per la prima volta per un progetto abbiamo fatto una ricerca storica, urbanistica e sociologica. C’era la necessità di non perdere il riferimento formale e storico dato da Palazzo Te, poi quella di sviluppare un punto strategico della città, una periferia che quasi confina con la campagna, infine quella di capire le necessità della popolazione per uno spazio come questo», racconta Emanuele Bortolotti, agronomista e garden designer dello studio milanese AG&P greenscape che ha curato il progetto: «Abbiamo lavorato sotto la lente dell’Unesco, visto che Palazzo Te è patrimonio dell’umanità, della sovrintendenza, e della commissione per il paesaggio del comune. Il risultato è un parco con un disegno formale in assoluta coerenza con il monumento adiacente, in particolare con l’esedra che lo caratterizza, ma allo stesso tempo diverso da giardini all’italiana di questo tipo, piuttosto imbalsamati: è un parco per la città, di respiro europeo e contemporaneo, pensato per molteplici usi. È inoltre molto grande: otto ettari nella cerchia urbana, inaugurati un anno e mezzo dopo l’approvazione del progetto: un record. Anche per questo è speciale».

L’idea di sedie portatili disseminate nell’area viene dal Jardin du Luxembourg di Parigi, le panchine sono quelle dei parchi di Londra, i giochi d’acqua si ispirano a omologhi esempi tedeschi: «Palazzo Te stava su un’isola, l’elemento idrico è importante e ricorrente», sottolinea Bortolotti. Tanti spunti diversi, un’unica missione. Su cui riflette il sindaco di Mantova Mattia Palazzi (Pd): «Se può essere un modello? Credo di sì. Con un investimento di poco meno di 6 milioni abbiamo riqualificato un’area di 60mila metri quadrati – più i 20mila di accesso a Palazzo Te. Il valore psicofisico per la popolazione, quello economico che deriva dalle attività di contorno, e quello legato al patrimonio immobiliare sono ben superiori». Osserva Palazzi: «C’è un’assenza strategica, secondo me, a livello nazionale e nella regione Lombardia su come costruire con le città e i Comuni operazioni di questo tipo in modo costante: sono in grado di cambiare il volto dei centri urbani e portare i cittadini a vivere all’aperto. È uno dei temi che ci ha lasciato il Covid, ora aggravato anche dall’inflazione: le persone rischiano di starsene chiuse in casa. Volevamo fare qualcosa che contrastasse anche questa dimensione di solitudine».

Il Comune di Mantova è stato ispiratore e committente del progetto, con Mantova Ambiente (partecipata della municipalizzata Tea) a costruire il parco, ideato pensando ai mantovani, ma apprezzato anche dai turisti. Per Palazzi rappresenta, anche dal punto di vista dei valori, la sua idea di città: «Accessibile a tutti, sicura, capace di coinvolge le persone, per vivere bene lo spazio comune». E il sindaco guarda oltre: «Stiamo recuperando le pavimentazioni verso Palazzo Te. Abbiamo indetto gare per realizzare sottopassi pedonali che colleghino i quartieri al di dà della ferrovia con questo nuovo baricentro verde. Stiamo lavorando per trasformare una bocciofila in un hub culturale a servizio del parco. Con il Pnrr abbiamo recuperato 16mila euro».

Nel Parco Te si contano 274 alberi, 7.700 arbusti, 96 divanetti e panchine, 213 sedute, 37 telecamere, 1.400 metri di siepe,140 punti luce, fontane artistiche per una lunghezza complessiva di 80 metri, due aree cani. C’è il wi-fi. E prese di corrente e usb a ogni tavolo. Ai due lati dello spazio aperto, comprese in un grande anello, sedici stanze verdi di 20 metri di diametro racchiudono all’ombra funzioni diverse. Una scacchiera, un campo di bocce, una palestra all’aperto, giochi per bambini, ping pong, una pedana per yoga e tai chi, un campo da basket, un’aula outdoor da cento posti. Sono stati alternati anelli di carpini e di lecci, nell’ottica di creare un parco resiliente, che si adattasse facilmente ai cambiamenti climatici e che richiedesse un basso livello di manutenzione, all’interno della bordatura di platani, bagolari e tigli.

La nuova zona verde spinge biodiversità e resilienza climatica nel contesto urbano. «Dai 16mila alberi di otto anni fa, oggi siamo a 33mila, compresi due boschi nuovi», ricorda Palazzi, che testimonia come dall’apertura di Parco Te ci siano già state quaranta iniziative al suo interno, nate spontaneamente dalle associazioni e coordinate dal Comune. Dopo una folla di 10mila persone nei due giorni di apertura.

È la conferma di un’operazione riuscita? «Se un parco funziona, lo dicono gli utenti», taglia corto Bortolotti. «Mi scrivono le mamme per chiedermi se è possibile spegnere prima alla sera le fontane dei giochi d’acqua. Perché i bambini altrimenti non vorrebbero mai andare via», risponde Palazzi.