Il Ddl Sicurezza accelera e diventa un decreto legge

Il disegno di legge Sicurezza si trasforma in decreto legge, depurato da tutti gli aspetti palesemente incostituzionali, come la norma che cancella il divieto di carcere per le detenute madri con figli sotto l’anno di età o quella che vincola la vendita di Sim ai migranti all’esibizione del titolo di soggiorno. Come anticipato ieri sul Sole 24 Ore, in Consiglio dei ministri approderà oggi alle 18 un provvedimento urgente che ricalca quasi tutti i 38 articoli del Ddl pronto per l’Aula di Palazzo Madama...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi