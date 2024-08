Il raggruppamento Apulia-Pagano vince il nuovo polo scolastico di Tolentino

A Tolentino il raggruppamento temporaneo di imprese con Apulia Srl e Pagano Spa si è aggiudicato l’appalto integrato mandato in gara dalla Provincia di Macerata per la progettazione e realizzazione del nuovo polo scolastico. L’intervento - di cui la stazione appaltante ha richiesto l’utilizzo della modellazione digitale - è stato appaltato a un valore di oltre 25 milioni di euro. L’offerta vincitrice di Apulia-Pagano vedeva un ribasso dell’8,35% (per un importo contrattuale di quasi 23 milioni di...

