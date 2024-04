Il rinvio delle tariffe Tari al 30 giugno manda in fuorigioco i Comuni al voto

Il termine del 30 aprile previsto dal Dl 228/2021 per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva sta per essere differito al 30 giugno con un emendamento governativo al Dl 39/2024 che dovrebbe essere approvato già domani per dar tempo all’amministrazione finanziaria di chiarire il nuovo quadro con circolare. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. La scelta...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi