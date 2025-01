Il Salva Milano scompare dall’agenda del Senato: allo studio la modifica

Più che in stallo è proprio scomparso dalla lista delle priorità. Il cosiddetto Salva Milano non solo non è ancora materialmente in discussione al Senato, sebbene sia stato incardinato a metà dicembre in commissione Ambiente, ma non è stato neppure messo nel calendario dell’Aula fino alla fine di marzo, per l’approvazione definitiva. Se ne riparlerà forse da aprile, ma chissà. Dalla prossima settimana, intanto, è previsto l’avvio di un ciclo di audizioni in commissione, e questo fa ipotizzare che...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi