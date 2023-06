Il superbonus resta al 110% con il cambio dell'impresa esecutrice in corso d’opera di Giuseppe Latour

Link utili Sconto in fattura e codice fiscale errato, sanzione ridotta per i crediti

Chiarita la definizione delle varianti: non incidono sui termini per evitare il 90%









Definizione larga per le varianti considerate non rilevanti rispetto alla tagliola che, alla fine dello scorso anno, ha consentito ad alcuni condomìni di mantenere il 110% anche per i lavori effettuati nel 2023, senza ricadere nella percentuale più bassa del 90%, introdotta per ridurre l’impatto del superbonus.

È questo il senso di un passaggio della circolare n. 13/E, pubblicata martedì dalle Entrate, per chiarire diversi aspetti rimasti dubbi rispetto alle ultime modifiche introdotte in materia ...